Облігації Telegram на $500 млн заблоковані в росії через санкції — FT

Облігації месенджера Telegram на суму близько 500 мільйонів доларів виявилися заблокованими в москві через санкції проти росії, що свідчить про збереження залежності компанії від російського капіталу.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, з 2021 року Telegram випустив облігації на понад 4 мільярди доларів. Зокрема, у травні 2025 року компанія розмістила боргові папери на 1,7 мільярда доларів. Джерела FT зазначають, що Telegram уже викупив більшість облігацій із терміном погашення у 2026 році, однак частина паперів залишилася заблокованою в Національному розрахунковому депозитарії рф через санкційні обмеження.

У Financial Times наголошують, що ця ситуація демонструє, наскільки Telegram і досі пов’язаний із російським фінансовим ринком.

Згідно зі звітом компанії, виручка Telegram у першому півріччі 2025 року зросла більш ніж на 65% — до 870 мільйонів доларів. Водночас месенджер зафіксував чистий збиток у 222 мільйони доларів, тоді як за аналогічний період 2024 року прибуток становив 334 мільйони доларів.

Однією з причин збитків стало списання запасів криптовалюти Toncoin на тлі падіння її вартості через загальне зниження криптовалютного ринку у 2025 році.

На тлі цього Європейський союз уже схвалив 19-й пакет санкцій проти росії та готує 20-й, який планують ухвалити до 24 лютого 2026 року. Нові обмеження мають посилити тиск на кремль і передбачають, зокрема, заморожування активів і заборону на в’їзд для осіб та структур, причетних до агресії рф проти України.