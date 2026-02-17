Telegram буде повністю заблокований у росії

Роскомнадзор приступить до тотального блокування месенджера.

Месенджер Telegram нібито буде повністю заблокований в росії з 1 квітня.

Про це повідомляють росЗМІ.

З 1 квітня Роскомнадзор приступить до тотального блокування месенджера за аналогією з Instagram (компанія Meta визнана в росії екстремістською і заборонена) і Facebook.

Уточнюється, що блокування буде застосовано на території всієї росії: додаток не буде завантажуватися ні через мобільні мережі, ні через стаціонарні інтернет-системи. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Нагадаємо, 10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території рф з 10 лютого. І робиться це "за рішенням уповноважених органів".

До слова, засновник месенджера Telegram Павло Дуров порівняв росію та Іран. Обидві країни зіштовхнулися з обмеженнями користування Telegram. Павло Дуров зазначив, що влада рф обмежує доступ росіян до соцмережі Telegram та змушує їх користуватися месенджером державного виробництва.