Китай вводить податок на контрацептиви, щоб стимулювати народжуваність

З 1 січня продаж презервативів і протизаплідних таблеток у Китаї обкладається податком 13%.

Уже з цього року в Китаї вступає в силу нова реформа податкової системи: громадяни платитимуть 13% податку з продажу контрацептивів, включно з презервативами та протизаплідними таблетками.

Про це повідомляє телеканал BBC.

За словами чиновників, податкова реформа спрямована на стимулювання народжуваності, яка знижується вже три роки поспіль. У 2024 році в Китаї народилося лише 9,54 млн дітей, приблизно половина від кількості новонароджених десять років тому, коли країна почала пом’якшувати політику ''одна родина - одна дитина''.

Реформа передбачає також скасування багатьох пільг для сімей, які діяли з 1994 року. Водночас послуги з догляду за дітьми, а також шлюбні послуги і догляд за літніми будуть звільнені від ПДВ.

Введення податку на контрацептиви викликало занепокоєння серед громадян. Критики зазначають, що це може підвищити ризик небажаних вагітностей і поширення ВІЛ.

Частина населення висловлює скепсис щодо ефективності такого заходу: для стимулювання народжуваності, на їхню думку, потрібні більш комплексні рішення. Наприклад, у Китаї жінкам складно поєднувати материнство з роботою, а також висока вартість академічної освіти створює додатковий бар’єр для народження дітей.