Китай може розробляти ядерну зброю нового покоління – CNN

Також, за оцінками американських чиновників, Китай працює над тактичною ядерною зброєю малої потужності, яку можна застосовувати проти ближчих цілей, зокрема у випадку потенційного конфлікту навколо Тайваню.

Американська розвідка вважає, що Китай розробляє нове покоління ядерної зброї та міг провести щонайменше одне таємне випробування в останні роки.

Про це 21 лютого повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела в урядових колах США.

За інформацією співрозмовників телеканалу, в розвідувальній спільноті тривають дискусії щодо можливих змін у ядерній стратегії Пекіна. Інвестиції Китаю в модернізацію арсеналу наближають його до рівня росії та США та можуть забезпечити технічні можливості, яких наразі не мають дві провідні ядерні держави.

Йдеться, зокрема, про ймовірне випробування в червні 2020 року на полігоні Лоп-Нур на північному заході країни, попри чинний із 1996 року мораторій. За даними джерел, метою могло бути створення ядерної зброї наступного покоління, включно з системами, здатними нести кілька мініатюрних боєголовок на одній ракеті.

Також, за оцінками американських чиновників, Китай працює над тактичною ядерною зброєю малої потужності, яку можна застосовувати проти ближчих цілей, зокрема у випадку потенційного конфлікту навколо Тайваню.

Американська розвідка раніше заявляла про активне розширення ядерної інфраструктури Китаю. Тепер, як зазначає телеканал, у Вашингтоні вважають, що мають "вагомі докази" на користь припущень про проведення випробувань і модернізацію арсеналу. Представники Державного департаменту оприлюднили деталі, зокрема дату, місце та сейсмічні дані, які, за їхніми словами, підтверджують факт вибуху.

Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями Томас ДіНанно публічно звинуватив Китай у таємному проведенні випробування 2020 року та заявив, що США мають розвіддані про можливе продовження таких тестів.

У посольстві Китаю у Вашингтоні відкинули ці звинувачення, назвавши їх безпідставними та такими, що «спотворюють ядерну політику» країни. Пекін традиційно заявляє про дотримання принципу незастосування ядерної зброї першим, хоча в його пропозиціях щодо глобального управління від 2023 року це формулювання прямо не згадувалося.

За даними джерел, модернізація китайського арсеналу спрямована на підвищення маневреності та живучості систем у разі потенційного конфлікту, а також на забезпечення надійності доставки боєголовок до визначених цілей.

Телеканал зазначає, що оприлюднення подробиць можливого випробування відбулося на тлі спроб США залучити Китай до нової угоди з контролю над ядерними озброєннями. За інформацією джерел, керівництво КНР наразі не демонструє готовності приєднатися до таких домовленостей.