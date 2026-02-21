Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай може розробляти ядерну зброю нового покоління – CNN

21 лютого 2026, 19:19
Китай може розробляти ядерну зброю нового покоління – CNN
Shutterstock
Також, за оцінками американських чиновників, Китай працює над тактичною ядерною зброєю малої потужності, яку можна застосовувати проти ближчих цілей, зокрема у випадку потенційного конфлікту навколо Тайваню.

Американська розвідка вважає, що Китай розробляє нове покоління ядерної зброї та міг провести щонайменше одне таємне випробування в останні роки.

Про це 21 лютого повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела в урядових колах США.

За інформацією співрозмовників телеканалу, в розвідувальній спільноті тривають дискусії щодо можливих змін у ядерній стратегії Пекіна. Інвестиції Китаю в модернізацію арсеналу наближають його до рівня росії та США та можуть забезпечити технічні можливості, яких наразі не мають дві провідні ядерні держави.

Йдеться, зокрема, про ймовірне випробування в червні 2020 року на полігоні Лоп-Нур на північному заході країни, попри чинний із 1996 року мораторій. За даними джерел, метою могло бути створення ядерної зброї наступного покоління, включно з системами, здатними нести кілька мініатюрних боєголовок на одній ракеті.

Також, за оцінками американських чиновників, Китай працює над тактичною ядерною зброєю малої потужності, яку можна застосовувати проти ближчих цілей, зокрема у випадку потенційного конфлікту навколо Тайваню.

Американська розвідка раніше заявляла про активне розширення ядерної інфраструктури Китаю. Тепер, як зазначає телеканал, у Вашингтоні вважають, що мають "вагомі докази" на користь припущень про проведення випробувань і модернізацію арсеналу. Представники Державного департаменту оприлюднили деталі, зокрема дату, місце та сейсмічні дані, які, за їхніми словами, підтверджують факт вибуху.

Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями Томас ДіНанно публічно звинуватив Китай у таємному проведенні випробування 2020 року та заявив, що США мають розвіддані про можливе продовження таких тестів.

У посольстві Китаю у Вашингтоні відкинули ці звинувачення, назвавши їх безпідставними та такими, що «спотворюють ядерну політику» країни. Пекін традиційно заявляє про дотримання принципу незастосування ядерної зброї першим, хоча в його пропозиціях щодо глобального управління від 2023 року це формулювання прямо не згадувалося.

За даними джерел, модернізація китайського арсеналу спрямована на підвищення маневреності та живучості систем у разі потенційного конфлікту, а також на забезпечення надійності доставки боєголовок до визначених цілей.

Телеканал зазначає, що оприлюднення подробиць можливого випробування відбулося на тлі спроб США залучити Китай до нової угоди з контролю над ядерними озброєннями. За інформацією джерел, керівництво КНР наразі не демонструє готовності приєднатися до таких домовленостей.

СШАКитайядерна зброяТайвань

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється