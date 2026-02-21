Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Інвестори відвертаються від США і вкладають мільярди в ринки Європи – FT

21 лютого 2026, 14:47
Інвестори відвертаються від США і вкладають мільярди в ринки Європи – FT
Фото: з вільних джерел
Хоча найбільший приплив коштів надійшов від європейських інвесторів і з США, аналітики відзначають також зростаючий попит з боку азіатських покупців.

Глобальні інвестори вкладають рекордні суми в європейські акції, що пов'язано з бажанням зменшити залежність від США, а також зростаючим оптимізмом щодо економіки регіону.

Як пише Financial Times, європейські акції в лютому демонструють найвищий за всю історію місячний приплив коштів – у першій половині місяця розмір інвестицій щотижня становив близько 10 мільярдів доларів. Також цього місяця європейський індекс блакитних фішок Stoxx Europe 600, як і індекси у Великій Британії, Франції та Іспанії, подолав низку рекордних максимумів.

"Багато глобальних інвесторів хочуть диверсифікувати свої портфелі, відмовившись від дорогого американського ринку", – сказала Шарон Белл, старший стратег з акцій в Goldman Sachs, додавши, що це особливо актуально для американських інвесторів, які шукають можливості за кордоном. "Європейський ринок акцій пропонує іншу структуру... там менше технологічного сектора".

Відзначається, що інвестори намагаються піти від Уолл-стріт і її величезного технологічного сектора, який цього року постраждав від побоювань щодо можливої бульбашки в сфері штучного інтелекту. У той же час європейські ринки значною мірою орієнтуються на сектори "старої економіки", такі як банки і природні ресурси.

Другою причиною стабільних інвестицій FT називає ознаки економічного зростання в Європі.

Беата Мантей, керівник відділу стратегії європейських і глобальних акцій в Citibank, заявила, що інтерес до європейських акцій був викликаний "внутрішніми заходами стимулювання", а також переорієнтацією на нетехнологічні сектори.

Акції європейських оборонних компаній також продовжили зростати: німецька Rheinmetall подорожчала на 12 відсотків у 2026 році, а британська BAE Systems – на 26 відсотків.

Хоча найбільший приплив коштів надійшов від європейських інвесторів і з США, аналітики відзначають також зростаючий попит з боку азіатських покупців.

Проте деякі інвестори, як і раніше, скептично ставляться до здатності європейських акцій забезпечити зростання прибутку, порівнянне з Уолл-стріт. За даними Barclays, компанії, що входять до індексу S&P, в поточному сезоні звітності за четвертий квартал продемонструють зростання прибутку більш ніж на 12 відсотків у річному обчисленні, в порівнянні з трохи менше ніж 4 відсотками в Європі.

