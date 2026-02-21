Трамп доручив підготувати публікацію урядових даних про НЛО

Пентагону доручили розпочати публікацію матеріалів після заяв Барака Обами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручить керівнику Пентагону Піту Ґегсету та іншим профільним відомствам оприлюднити урядові матеріали, пов’язані з інопланетянами та непізнаними летючими об’єктами. За його словами, це питання є “надзвичайно цікавим і важливим” і має бути більш відкритим для громадськості.

Про це пише Reuters.

Під час спілкування з журналістами 19 лютого Трамп також без надання доказів звинуватив колишнього президента Барака Обаму в неналежному розголошенні секретної інформації під час публічного обговорення теми інопланетян. “Він взяв це з секретної інформації... Він не повинен цього робити”, — заявив Трамп. Водночас він додав, що особисто не бачив доказів існування позаземного життя: "Я не знаю, чи вони справжні, чи ні".

Раніше Обама в інтерв’ю подкастеру Браяну Тайлеру Коену зазначив, що не має підтверджень існування інопланетян і не бачив жодних доказів їхнього контакту із Землею. Він також іронічно згадав Зону 51, підкресливши, що йому невідомо про наявність там будь-яких прихованих об’єктів чи змов. Пізніше у соцмережах Обама написав, що ймовірність існування життя у Всесвіті є статистично високою, однак шанси на відвідування Землі позаземними формами життя залишаються низькими через великі космічні відстані.

Зона 51 є закритим об’єктом ВПС США у штаті Невада та підпорядковується авіабазі Едвардс. Вона розташована приблизно за 134 кілометри на північний захід від Лас-Вегаса і перебуває під посиленою охороною. У 2013 році ЦРУ вперше офіційно підтвердило існування об’єкта після запиту за законом про свободу інформації, оприлюднивши документи щодо його історії. Згідно з архівами, база використовувалася для випробування розвідувальних літаків, зокрема Lockheed U-2, A-12 Oxcart, а також технологій стелс для F-117 Nighthawk.

Пентагон упродовж останніх років розслідує повідомлення про НЛО. У 2022 році високопосадовці заявили, що не виявили доказів аварійних посадок чи відвідування Землі інопланетянами. У звіті за 2024 рік також зазначено, що урядові розслідування з часів завершення Другої світової війни не виявили доказів існування позаземних технологій, а більшість зафіксованих випадків пояснюються помилковою ідентифікацією звичайних об’єктів або природних явищ.

На сайті Національного управління архівів та документації США повідомляється, що у фондах відомства зберігаються записи, пов’язані з НЛО, з різних колекцій. Підвищена секретність навколо Зони 51 протягом десятиліть сприяла поширенню численних теорій змови, хоча офіційно база не оголошувалася секретною, а інформація про її діяльність має гриф таємності або конфіденційності.