ПОЛІТИКА

Трамп доручив підготувати публікацію урядових даних про НЛО

21 лютого 2026, 18:24
Фото: apnews.com
Пентагону доручили розпочати публікацію матеріалів після заяв Барака Обами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручить керівнику Пентагону Піту Ґегсету та іншим профільним відомствам оприлюднити урядові матеріали, пов’язані з інопланетянами та непізнаними летючими об’єктами. За його словами, це питання є “надзвичайно цікавим і важливим” і має бути більш відкритим для громадськості.

Про це пише Reuters.

Під час спілкування з журналістами 19 лютого Трамп також без надання доказів звинуватив колишнього президента Барака Обаму в неналежному розголошенні секретної інформації під час публічного обговорення теми інопланетян. “Він взяв це з секретної інформації... Він не повинен цього робити”, — заявив Трамп. Водночас він додав, що особисто не бачив доказів існування позаземного життя: "Я не знаю, чи вони справжні, чи ні".

Раніше Обама в інтерв’ю подкастеру Браяну Тайлеру Коену зазначив, що не має підтверджень існування інопланетян і не бачив жодних доказів їхнього контакту із Землею. Він також іронічно згадав Зону 51, підкресливши, що йому невідомо про наявність там будь-яких прихованих об’єктів чи змов. Пізніше у соцмережах Обама написав, що ймовірність існування життя у Всесвіті є статистично високою, однак шанси на відвідування Землі позаземними формами життя залишаються низькими через великі космічні відстані.

Зона 51 є закритим об’єктом ВПС США у штаті Невада та підпорядковується авіабазі Едвардс. Вона розташована приблизно за 134 кілометри на північний захід від Лас-Вегаса і перебуває під посиленою охороною. У 2013 році ЦРУ вперше офіційно підтвердило існування об’єкта після запиту за законом про свободу інформації, оприлюднивши документи щодо його історії. Згідно з архівами, база використовувалася для випробування розвідувальних літаків, зокрема Lockheed U-2, A-12 Oxcart, а також технологій стелс для F-117 Nighthawk.

Пентагон упродовж останніх років розслідує повідомлення про НЛО. У 2022 році високопосадовці заявили, що не виявили доказів аварійних посадок чи відвідування Землі інопланетянами. У звіті за 2024 рік також зазначено, що урядові розслідування з часів завершення Другої світової війни не виявили доказів існування позаземних технологій, а більшість зафіксованих випадків пояснюються помилковою ідентифікацією звичайних об’єктів або природних явищ.

На сайті Національного управління архівів та документації США повідомляється, що у фондах відомства зберігаються записи, пов’язані з НЛО, з різних колекцій. Підвищена секретність навколо Зони 51 протягом десятиліть сприяла поширенню численних теорій змови, хоча офіційно база не оголошувалася секретною, а інформація про її діяльність має гриф таємності або конфіденційності.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється