Угорщина може припинити експорт електроенергії до України

21 лютого 2026, 17:02
Угорщина може припинити експорт електроенергії до України
Фото: з відкритих джерел
Орбан також різко висловився щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба", який раніше зазнав пошкоджень.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України у разі, якщо не буде відновлено транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це він заявив під час зустрічі з активістами партії "Фідес" у місті Бекешчаба, повідомляє Telex.

За словами Орбана, перебої з постачанням нафти створюють ризики для енергетичної безпеки країни. Він звинуватив українську сторону в спробах спровокувати економічні труднощі в Угорщині та вплинути на внутрішньополітичну ситуацію напередодні виборів. "Значна частина електроенергії надходить в Україну з Угорщини. Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі", — заявив він, не виключивши припинення експорту електроенергії.

Орбан також різко висловився щодо ситуації навколо нафтопроводу "Дружба", який раніше зазнав пошкоджень. Українська сторона заявляла, що пошкодження сталися внаслідок дій російських військ, однак угорський уряд покладає відповідальність за перебої з транзитом на Київ.

Паралельно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії до України, якщо транзит російської нафти до Словаччини не буде відновлено найближчим часом. Він також повідомив про намір направити моніторингову місію до району Бродів для оцінки пошкоджень нафтопроводу.

Ситуація навколо "Дружби" загострює напруження у відносинах між країнами на тлі енергетичних викликів у регіоні та триваючої війни.

УгорщинаенергетикаВіктор Орбан"Дружба"

