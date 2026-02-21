Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Словаччина погрожує припинити постачання електроенергії Україні

21 лютого 2026, 13:19
Словаччина погрожує припинити постачання електроенергії Україні
Фото: news.yahoo.com
Прем’єр Словаччини також звинуватив українське керівництво у використанні енергетичного питання як інструменту політичного тиску.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення постачання електроенергії до України, якщо Київ до понеділка не відновить транзит російської нафти до Словаччини через трубопровід "Дружба".

Як повідомляє Aktuality,звернення з цього приводу Фіцо опублікував у своїх соцмережах.

Фіцо зазначив, що якщо Україна до 23 лютого не забезпечить відновлення транзиту російської нафти, він доручить словацьким енергетичним компаніям того ж дня зупинити екстрені постачання електроенергії до України.

Прем’єр Словаччини також звинуватив українське керівництво у використанні енергетичного питання як інструменту політичного тиску. За його словами, якщо президент України вважає, що такі дії можуть наблизити країну до Європейського Союзу, він помиляється.

У лютому 2026 року імпорт електроенергії зі Словаччини забезпечував близько 18% від загального обсягу електроенергії, що імпортувала Україна.

Транспортування російської нафти трубопроводом "Дружба" через територію України було зупинено з 27 січня через російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Після втрати цього джерела імпорту Словаччина та Угорщина оголосили надзвичайний стан у нафтовій галузі та звинуватили Київ у небажанні проводити ремонт трубопроводу.

Обидві країни вже припинили експорт дизельного пального до України як відповідь на ситуацію з транзитом.

