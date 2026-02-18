Словаччина та Угорщина погрожують обмежити постачання енергоносіїв Україні

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто підтвердив, що його країна призупиняє постачання дизельного палива до України.

Словаччина та Угорщина загрожують призупинити постачання електроенергії та дизельного палива до України через зупинку нафтопроводу "Дружба", однак експерти вказують, що реальна причина проблем пов’язана з російською атакою на інфраструктуру трубопроводу.

Про це повідомляє Aktuality.

Фіцо заявив: "Якщо Зеленському здається, що це не має ніякої цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо прийняти рішення і відмовитися від співпраці в галузі постачання електроенергії".

За словами Омельченка, за цим стоїть гібридна спецоперація росії: атака на нафтопровід мала на меті, по-перше, підтримати політичні позиції угорського прем’єра Віктора Орбана, а по-друге – створити труднощі для імпорту електроенергії в Україну, який є критично важливим і не піддається прямим ударам рф. Він наголосив, що ні Словаччина, ні Угорщина не можуть самостійно вирішити цю проблему через правила ЄС.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто підтвердив, що його країна призупиняє постачання дизельного палива до України, доки робота нафтопроводу не буде відновлена. За його словами, постачання зупинилося “за рішенням України” і він назвав це “суто політичним рішенням”. Сійярто додав, що стратегічних запасів нафти в Угорщині вистачить на 96 днів, тож у короткостроковій перспективі ситуація контрольована.

Нагадаємо, транзит нафти через нафтопровід “Дружба” до Угорщини і Словаччини зупинився після атаки на інфраструктуру, що експерти вважають частиною російської гібридної операції, спрямованої на підрив енергетичної безпеки України та створення політичного тиску на країни ЄС.