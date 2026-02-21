Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Туск прокоментував блокування кредиту Україні

21 лютого 2026, 20:02
Туск прокоментував блокування кредиту Україні
Фото: Shutterstock
Туск порівняв вето Орбана на допомогу Україні з внутрішніми протиріччями щодо оборони ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд туск провів паралель між вето, яке наклав очільник угорського уряду Віктор Орбан на виділенні ЄС для України кредиту у 90 мільйонів євро і спробами політиків опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС) у Польщі підтримати намір ЄС посилити обороноздатність країн Євросоюзу. 

Про це він 21 лютого написав у мережі Х.

"Прем'єр-міністр Орбан щойно заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський намагається заблокувати SAFE, що означає гроші на оборону та польську збройову промисловість. Вгадайте, хто задоволений", — написав голова польського уряду, таким чином вказуючи на те, що опозиція підтримує зовсім не Євросоюз, до якого належить, а тих, хто становить йому загрозу. 

Нагадаємо, днями Угорщина заблокувала кредит ЄС для України на суму 90 мільярдів євро, який минулого тижня затвердив Європарламент. Без позики Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету у другому кварталі.

кредитДональд ТускУгорщинаВіктор Орбанвійна в Україні

