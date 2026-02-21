FT викрила ймовірну мережу контрабанди російської нафти на $90 млрд

За даними видання, журналісти виявили 48 формально незалежних компаній, зареєстрованих за різними адресами, які могли використовуватися для приховування російського походження нафти.

Газета Financial Times оприлюднила розслідування про ймовірну масштабну мережу контрабанди російської нафти на суму щонайменше 90 млрд доларів. Матеріал було опубліковано 20 лютого.

За даними видання, журналісти виявили 48 формально незалежних компаній, зареєстрованих за різними адресами, які могли використовуватися для приховування російського походження нафти. Викрити схему вдалося завдяки тому, що всі її учасники користувалися одним приватним поштовим сервером. Загалом було ідентифіковано 442 домени, пов’язані з цим сервером. Далі їхні назви зіставили з російськими та індійськими митними документами, де фігурували компанії, що брали участь у транспортуванні російської нафти.

Більшість структур працювали в середньому близько шести місяців, після чого припиняли діяльність. Така ротація ускладнювала роботу санкційних органів. Постачання через треті сторони дозволяло приховувати участь підсанкційних компаній в угодах.

Згідно з документами, експорт нафти з росії через цю мережу перевищив 90 млрд доларів, а загальний обсяг перевезених вантажів, імовірно, є ще більшим. У листопаді 2024 року понад 80% морського експорту нафти найбільшої російської нафтової компанії здійснювалося через структури, пов’язані з цією схемою.

У розслідуванні згадуються трейдери, пов’язані з енергетичною компанією, заснованою азербайджанським бізнесменом, який перебуває під санкціями Великої Британії. Ключовою фігурою мережі журналісти називають іншого азербайджанського бізнесмена, якого в ЄС вважають близьким соратником керівника російської державної нафтової компанії. Минулого року його внесли до британського санкційного списку за зв’язки з кількома трейдинговими структурами.

За даними видання, мережа використовувала одну групу компаній для закупівлі нафти, а іншу — для її продажу на ринки Індії та Китаю, іноді через посередників в ОАЕ. Частину поставок оформлювали як "експортну суміш" без зазначення конкретної марки, щоб ускладнити відстеження походження.

Після запровадження санкцій США проти найбільших російських експортерів їхню частку почала займати маловідома компанія, зареєстрована в ОАЕ. У грудні вона також потрапила під британські санкції. Видання пов’язує її з виявленою мережею через спільні домени та контактні дані. За словами двох трейдерів, знайомих із ринком, ця структура могла бути створена для заміщення підсанкційних експортерів.

Журналісти зазначають, що реальні масштаби мережі залишаються незрозумілими. Частина з понад 400 виявлених доменів може бути пов’язана не лише з торгівлею нафтою. Представники ЄС заявили, що нові дані можуть стати підставою для запровадження додаткових санкцій.