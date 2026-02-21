Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп підвищує глобальні тарифи до 15% для більшості країн світу

21 лютого 2026, 20:57
Трамп підвищує глобальні тарифи до 15% для більшості країн світу
Фото: ap.org
Це рішення прозвучало незабаром після того, як Верховний суд США визнав незаконними попередні мита, введені на основі надзвичайних повноважень.

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення глобальних тарифів для країн до 15%.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, зазначивши, що рішення стосується країн, які, на його думку, "обдирали" США протягом десятиліть.

За словами Трампа, протягом найближчих місяців його адміністрація визначить і запровадить нові юридично допустимі мита, які відповідатимуть межам, дозволеним законом. Це рішення прозвучало незабаром після того, як Верховний суд США визнав незаконними попередні мита, введені на основі надзвичайних повноважень.

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року Трамп запровадив мита на товари з понад 180 країн і територій (за винятком країн, що перебувають під санкціями). Для України базова ставка становила 10%. У квітні 2025 року тарифи були відтерміновані для більшості країн, крім Китаю, для якого діяли підвищені мита — 145%.

Впродовж 2025 року Трамп оголошував нові мита: Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос і Мʼянма — 40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%. З 1 серпня 2025 року США запровадили мито у 30% на імпорт з Євросоюзу та Мексики, що є одними з найбільших торговельних партнерів країни.

Адміністрація Трампа наголошує, що нові тарифи мають на меті захист американської економіки та сприятимуть справедливій глобальній торгівлі.

