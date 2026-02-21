Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп запровадив 10% мито на імпорт з усіх країн світу

21 лютого 2026, 08:33
Трамп запровадив 10% мито на імпорт з усіх країн світу
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Президент США планує оскаржувати рішення Верховного суду.

Президент США Дональд Трамп ввів у дію мита на імпорт з усіх країн світу на додаток до будь-яких існуючих тарифів.

Про підписання відповідного указу він оголосив у своїй соцмережі Truth.

"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткового мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно. Дякую за увагу до цього питання! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", — повідомив Трамп.

Закон дозволяє йому запроваджувати цей тариф на 150 днів, хоча й тут він може зіткнутися з оскарженням.

Раніше Дональд Трамп з гнівом відреагував на рішення Верховного суду США про те, що він не має повноважень одноосібно встановлювати мита на імпорт. Він пообіцяв підвищити існуючі тарифи та розпочати процес запровадження нових.

Судді визнали недійсними тарифи разом із митами на товари з Канади, Мексики та Китаю, які Трамп запровадив під приводом боротьби з незаконним обігом фентанілу. Рішення також ставить під сумнів окремі тарифи, накладені на товари з Бразилії та Індії.

Рішення суду поставило під сумнів торговельні угоди, які посланці Трампа уклали в останні місяці, шантажуючи світ високими митами. Воно залишило відкритою долю 175 мільярдів доларів, які Трамп вже стягнув як мито.

СШАДональд Трампмита

Останні матеріали

Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Чи намагався Джеффрі Епштейн саботувати роботу адвокатів, які боролися проти нього? Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 13:24
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого
Політика
На шляху до абсолютної влади. Як Сі Цзіньпін усунув свого "старшого брата" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 11:54
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Ідеальний шторм насувається. Довга дорога до війни на Близькому Сході – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 20 лютого 2026, 10:12
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Політика
І знов ФСБ. Яке програмне забезпечення використовує ICE для вилучення даних зі смартфонів – Ольга Лаутман та Андрій Лучков
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 13:25
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Політика
Революція в командуванні НАТО. Європа робить крок вперед і перебирає на себе командування – CEPA
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 11:23
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Політика
Глобальні зусилля із забезпечення безпеки ШІ збилися з курсу. Хто і як намагається встановити правила – Politico
Переклад iPress – 19 лютого 2026, 07:36
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється