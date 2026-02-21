Трамп запровадив 10% мито на імпорт з усіх країн світу

Президент США планує оскаржувати рішення Верховного суду.

Президент США Дональд Трамп ввів у дію мита на імпорт з усіх країн світу на додаток до будь-яких існуючих тарифів.

Про підписання відповідного указу він оголосив у своїй соцмережі Truth.

"Для мене велика честь щойно підписати в Овальному кабінеті указ про введення 10-відсоткового мита на товари з усіх країн світу, який набуде чинності майже негайно. Дякую за увагу до цього питання! ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП", — повідомив Трамп.

Закон дозволяє йому запроваджувати цей тариф на 150 днів, хоча й тут він може зіткнутися з оскарженням.

Раніше Дональд Трамп з гнівом відреагував на рішення Верховного суду США про те, що він не має повноважень одноосібно встановлювати мита на імпорт. Він пообіцяв підвищити існуючі тарифи та розпочати процес запровадження нових.

Судді визнали недійсними тарифи разом із митами на товари з Канади, Мексики та Китаю, які Трамп запровадив під приводом боротьби з незаконним обігом фентанілу. Рішення також ставить під сумнів окремі тарифи, накладені на товари з Бразилії та Індії.

Рішення суду поставило під сумнів торговельні угоди, які посланці Трампа уклали в останні місяці, шантажуючи світ високими митами. Воно залишило відкритою долю 175 мільярдів доларів, які Трамп вже стягнув як мито.