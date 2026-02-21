Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українські захисники завдали серії ударів по об'єктах російських окупантів у Криму

21 лютого 2026, 16:43
Українські захисники завдали серії ударів по об'єктах російських окупантів у Криму
Сили оборони також пошкодили РСЗВ "Торнадо-С".

На території тимчасово окупованого Криму в ніч на суботу, 21 лютого, лунали вибухи. Біля Інкерману українські захисники завдали ударів одразу по двох сторожових кораблів рф проєкту 22460 "Охотник", а в Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу атакували два літаки Бе-12.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Окрім цього, українські захисники також атакували реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" на території тимчасово захопленого села Астраханка. Масштаби втрат окупантів уточнюються.

Бійці Сил спеціальних операцій вночі в  Самарській області атакували ударними безпілотниками Нєфтєгорський газопереробний завод. В окупованому Донецьку воїни ССО уразили склад пально-мастильних матеріалів, а на ТОТ міста Пологи  українські захисники атакували склад матеріально-технічних засобів військ рф. 

війнаКримросія окупанти

