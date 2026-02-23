Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У школі Дніпра стався вибух, травмовано дітей

23 лютого 2026, 16:42
Фото: unian.ua
Внаслідок події травмовано двох дітей.

У Дніпрі в день у понеділок в одній із шкіл міста пролунав вибух.

Як повідомила поліція, за попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів один із них вибухнув.

"23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро. На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - повідомили у правоохоронних органах.

У поліції зазначили, що внаслідок інциденту двоє дітей отримали травми. За попередніми даними це легкі тілесні ушкодження.

"Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження", - підсумували там.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові сталися вибухи, які згодом кваліфікували як теракт. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух, згодом - ще один після приїзду другого.

Унаслідок атаки пошкоджено службове авто поліції та цивільний транспорт, постраждали правоохоронці. Загинула жінка-поліцейська, загалом поранення дістали 25 людей.

дітишколавибух

