У школі Дніпра стався вибух, травмовано дітей

Внаслідок події травмовано двох дітей.

У Дніпрі в день у понеділок в одній із шкіл міста пролунав вибух.

Як повідомила поліція, за попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів один із них вибухнув.

"23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро. На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - повідомили у правоохоронних органах.

У поліції зазначили, що внаслідок інциденту двоє дітей отримали травми. За попередніми даними це легкі тілесні ушкодження.

"Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження", - підсумували там.

