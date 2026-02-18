Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща закрила режимні об'єкти для китайських марок авто

18 лютого 2026, 15:48
Польща закрила режимні об'єкти для китайських марок авто
Фото: businessreviewaustralia.com
В'їзд на авто китайського виробництва на військові бази заборонено через побоювання витоку конфіденційної інформації.

Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на територію захищених військових об'єктів, пояснивши це загрозами витоку конфіденційної інформації через вбудовані датчики та системи збору даних.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на заяву польських Збройних сил. 

У ЗС зазначили, що обмеження стосуються не лише авто китайських брендів, а й інших механічних транспортних засобів, обладнаних пристроями для фіксації геолокації, зображення або звуку. Йдеться про машини, здатні передавати або зберігати дані, які можуть становити інтерес для сторонніх осіб.

Водночас такі транспортні засоби можуть допускатися на територію режимних об'єктів за умови відключення відповідних функцій і дотримання додаткових заходів безпеки, передбачених правилами охорони.

Окремо польські військові заборонили підключати службові мобільні телефони до мультимедійних систем автомобілів китайського виробництва, щоб мінімізувати ризики несанкціонованого доступу до службової інформації.

Обмеження не поширюються на загальнодоступні військові установи, зокрема лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури чи гарнізонні клуби.

У заяві наголошується, що запроваджені заходи мають превентивний характер і відповідають практиці, яку застосовують держави-члени НАТО та інші союзники для захисту оборонної інфраструктури.

Рішення ухвалено на тлі нещодавніх інцидентів із безпілотниками поблизу військових частин у Польщі. Зокрема, у Вармінсько-Мазурському воєводстві було виявлено невеликий дрон на території 2-го механізованого батальйону, а наприкінці січня безпілотник впав на територію військової частини у Пшасниші. Згодом повідомлялося, що ймовірно йшлося про іграшковий пристрій.

ПольщаКитайавто

Останні матеріали

Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Політика
Мюнхен без ілюзій. Промова Рубіо і кінець старої трансатлантики – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 16:06
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Політика
Єгиптяни (і турки) в Сомалі. Але де насправді їхні основні завдання? – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 12:34
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Політика
Наближення бурі. Підготовка Європи до війни з росією – RUSI
Переклад iPress – 18 лютого 2026, 08:13
Україна і переговори. Тиск на агресора замість
Політика
Україна і переговори. Тиск на агресора замість "поділу" – Мік Раян
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 15:59
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Технології
Найновіша стара технологія у війні. Повітряні кулі повертаються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 13:13
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Контратаки ЗСУ уповільнили російський наступ, але не зняли тиск біля Покровська. Як проблеми зі Starlink, погода та робота дронів і артилерії вплинули на динаміку боїв – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 лютого 2026, 10:28
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію.
Політика
Керівники оборонних відомств Британії та Німеччини попереджають про росію. "Маємо запевнити, що переозброєння не є войовничістю" – Річард Найтон і Карстен Бройер
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 14:35
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегія на виснаження починає працювати. росія не встигає заміщати втрати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 лютого 2026, 12:06
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється