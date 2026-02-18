Польща закрила режимні об'єкти для китайських марок авто

В'їзд на авто китайського виробництва на військові бази заборонено через побоювання витоку конфіденційної інформації.

Польща заборонила в'їзд автомобілів китайського виробництва на територію захищених військових об'єктів, пояснивши це загрозами витоку конфіденційної інформації через вбудовані датчики та системи збору даних.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на заяву польських Збройних сил.

У ЗС зазначили, що обмеження стосуються не лише авто китайських брендів, а й інших механічних транспортних засобів, обладнаних пристроями для фіксації геолокації, зображення або звуку. Йдеться про машини, здатні передавати або зберігати дані, які можуть становити інтерес для сторонніх осіб.

Водночас такі транспортні засоби можуть допускатися на територію режимних об'єктів за умови відключення відповідних функцій і дотримання додаткових заходів безпеки, передбачених правилами охорони.

Окремо польські військові заборонили підключати службові мобільні телефони до мультимедійних систем автомобілів китайського виробництва, щоб мінімізувати ризики несанкціонованого доступу до службової інформації.

Обмеження не поширюються на загальнодоступні військові установи, зокрема лікарні, клініки, бібліотеки, прокуратури чи гарнізонні клуби.

У заяві наголошується, що запроваджені заходи мають превентивний характер і відповідають практиці, яку застосовують держави-члени НАТО та інші союзники для захисту оборонної інфраструктури.

Рішення ухвалено на тлі нещодавніх інцидентів із безпілотниками поблизу військових частин у Польщі. Зокрема, у Вармінсько-Мазурському воєводстві було виявлено невеликий дрон на території 2-го механізованого батальйону, а наприкінці січня безпілотник впав на територію військової частини у Пшасниші. Згодом повідомлялося, що ймовірно йшлося про іграшковий пристрій.