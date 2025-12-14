За словами спікера кремля, генсек НАТО робить подібні заяви, нібито "не розуміючи, про що говорить".

кремль заявив у неділю, що заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте про підготовку до війни з росією є безвідповідальною і свідчить про те, що він не розуміє масштабів руйнувань, спричинених Другою світовою війною.

Реагуючи на заяву Рютте, Пєсков зазначив, що той жив у Голландії, а сама країна Нідерланди нібито не сильно постраждала від Другої світової війни.

"Це заява, напевно, представника покоління, яке встигло забути, якою була Друга світова війна. Пан Рютте жив у Голландії. Я свого часу навчався в Нідерландах. І от мені там голландці самі розповідали про страшне випробування, яке вони пережили під час фашистської окупації, що їм розбили кілька вікон і як це було моторошно. Це цілком серйозно. Голландці дуже не люблять німців за цей дискомфорт, але вони не знають, що таке жахлива війна", - стверджує Пєсков.

"Ми, слава Богу, виросли в країні, де дбайливо зберігають пам'ять про те, що це було, що це був за жах, і що вдалося нам зробити для того, щоб врятувати Європу від фашистів", - додав Пєсков.

2 грудня російський диктатор владімір путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

Його заяви пролунали перед зустріччю із американською делегацією у складі спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

"Ми не збираємося воювати з Європою, я вже про це сто разів говорив", – заявив путін.