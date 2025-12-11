Генсек НАТО застеріг союзників: "Ми – наступна ціль росії"

НАТО попереджає про зростаючу загрозу з боку росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав держави Альянсу до негайних дій, застерігаючи, що вони можуть стати наступною ціллю росії.

Про це він заявив під час виступу у Берліні у четвер, повідомляє The Guardian.

Рютте зазначив, що попри схвальну реакцію на рішення про збільшення витрат на оборону, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі на початку року, зараз "не час задовольнятися собою". "Я сьогодні тут, щоб розповісти, яка позиція НАТО і що ми маємо зробити, щоб зупинити війну, перш ніж вона розпочнеться. Ми вже перебуваємо в небезпеці", — наголосив він.

Генсек підкреслив, що багато хто не усвідомлює терміновості ситуації і вважає, що "час на нашому боці". "Це не так. Час діяти саме зараз. Витрати на оборону та виробництво союзників повинні швидко зростати. Наші збройні сили повинні мати все необхідне для забезпечення безпеки", — додав Рютте.

Він також зауважив, що росія стала "ще більш зухвалою, безрозсудною та безжальною щодо НАТО та України". "Під час холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент путін знову будує імперію", — зазначив генсек.

Рютте закликав союзників продовжувати тиск на росію та підтримувати реальні зусилля щодо припинення війни.