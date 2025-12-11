Польща обурена виключенням із ключових переговорів щодо мирної угоди для України

Варшава зараз бореться за те, щоб потрапити до "переговорної кімнати".

Польща висловлює різке невдоволення тим, що її вже вдруге за два місяці відсунули від участі у важливих дипломатичних консультаціях щодо майбутньої мирної угоди з Україною. Цього тижня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та України, під час якої обговорювали узгоджений підхід до мирного плану, що його просувають у Вашингтоні. Варшаву на переговори не запросили.

Про це пише Politico.

Подібна ситуація вже траплялася 23 листопада, коли Польща не отримала запрошення на мирний саміт у Женеві. Для країни, яка стала одним із найактивніших союзників Києва в ЄС, таке виключення стало болючим ударом та спричинило різку реакцію у політичних колах.

Націоналістичні опоненти уряду негайно поклали відповідальність на прем’єр-міністра Дональда Туска. Сенатор від партії "Право і справедливість" Марек Пенк назвав його «політиком другого ешелону» та звинуватив у дипломатичній поразці.

Причини розчарування Варшави зрозумілі: Польща надала прихисток близько мільйону українських біженців, стала ключовим логістичним центром НАТО та довгий час залишалася одним із головних постачальників озброєння для України. Однак її роль у міжнародних обговореннях, схоже, зменшується.

Туск, своєю чергою, також закликав не ігнорувати Польщу та попросив долучити її до спільного європейського комюніке після зустрічі в Женеві — крок, який критики розцінили як сигнал її відсутності за столом переговорів. Прем’єр припустив, що небажання деяких гравців бачити Варшаву в дипломатичних процесах може бути пов’язане з її послідовною підтримкою України.

За оцінками експертів, у перші роки війни роль Польщі була вирішальною: вона передала значну частину своїх запасів радянського озброєння та впливала на рішення європейських партнерів. Однак нині її арсенали вичерпуються, а модернізація армії триватиме роками, що зменшує можливості допомоги союзникам.

Тим часом Франція, Німеччина та Велика Британія заявляють про готовність надати Україні додаткові системи ППО, далекобійні ракети та навіть війська для майбутніх місій з моніторингу або підтримання миру — позиція, яку Варшава наразі не підтримує.

Колишній президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що відсутність Варшави на лондонській зустрічі відображає не дипломатичний провал, а реальний баланс сил: до обговорень долучилися країни, які відіграють найбільшу роль у військовій підтримці України. Він підкреслив, що Європа цінує внесок Польщі, але її політична та військова вага все ж є меншою порівняно з провідними європейськими державами.