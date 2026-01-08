Власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму

Йдеться про підприємця Іллю Бугая.

Захоплений США нафтовий танкер Marinera (колишня назва - Bella 1) належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого росією Криму Ілля Бугай.

Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО, компанія "Буревестмарин" була зареєстрована в Рязані пів року тому.

Втім, схоже, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна знайти кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов'язаних із судноплавством.