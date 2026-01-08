Власником захопленого США танкера Marinera виявився бізнесмен з Криму
08 січня 2026, 14:55
фото: соцмережі
Йдеться про підприємця Іллю Бугая.
Захоплений США нафтовий танкер Marinera (колишня назва - Bella 1) належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого росією Криму Ілля Бугай.
Про це повідомляє "Нова газета. Європа".
Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації (ІМО) та ЄДРЮО, компанія "Буревестмарин" була зареєстрована в Рязані пів року тому.
Втім, схоже, що вона дійсно вела діяльність з морських перевезень. На сайтах з пошуку роботи можна знайти кілька опублікованих у 2025 році вакансій компанії, пов'язаних із судноплавством.
З 2018 року Бугай також обіймає посаду гендиректора в компанії "Руснефтехимторг", яка займається торгівлею нафтопродуктами.
У 2020 році компанія заробила 4 млрд рублів (49,6 млн доларів), потім виручка дуже зменшилася, і у 2024 році (останні доступні дані) компанія отримала збитки.
Згідно з інформацією з соцмереж Бугая, у 2008 році він закінчив Кримський федеральний університет, а зараз проживає в москві.
Нагадаємо, вчора, 7 січня, російське судно Bella 1 (зараз воно називається Marinera) було затримано американськими військовими. Причиною стало порушення санкцій США.