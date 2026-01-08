Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна отримає пакет систем ППО від Британії

08 січня 2026, 14:07
Україна отримає пакет систем ППО від Британії
Йдеться про 13 систем ППО Raven та два прототипи Gravehawk.
Велика Британія підтвердила постачання Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven та двох прототипів систем Gravehawk. Незабаром має прибути ще кілька одиниць Gravehawk.
 
Про це повідомляє UK Defence Journal.
 
Зокрема, Міністерство оборони країни заявило, що системи Raven вже перебувають на озброєнні України. 
 
Міністр у справах ветеранів Ел Карнс розповів, що "13 систем протиповітряної оборони RAVEN вже передано Україні, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз".
 
Зазначається, що система розроблена для забезпечення захисту на ближній відстані від безпілотників, літаків та гелікоптерів, що діють поблизу лінії фронту. У виданні пояснили, що Raven – це спеціалізоване рішення для протиповітряної оборони, розроблене спеціально для України та профінансоване Великою Британією. Вона адаптує ракету AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі. Їх перевага у високій швидкості розгортання, що дозволяє українським воїнам оперативно реагувати на загрози, хоча система має обмежені можливості для перехоплення крилатих ракет. Велика Британія відзначила цю систему як приклад прискорених інновацій, зумовлених вимогами поля бою.
 
Крім того, Міністерство оборони підтвердило прогрес у реалізації програми Gravehawk.
 
"Наразі в Україну поставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk", – сказав Карнс. 
 
Згідно з контрактом, загалом передбачено передачу ще 15 систем. Карнс запевнив, що перша партія з цієї кількості буде поставлена найближчим часом. Зокрема, Gravehawk призначений для посилення захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів росії.

 

