Макрон звинуватив адміністрацію Трампа у порушенні міжнародних правил — Politico

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував адміністрацію свого американського візаві Дональда Трампа за порушення правил міжнародного порядку.

Про це він сказав під час щорічного виступу з питань зовнішньої політики, цитує Politico.

У своїй промові Макрон заявив, що його країна розвивається у світі великих держав, "де існує реальна спокуса розділити світ".

"Сполучені Штати є визнаною державою, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які раніше просувала", – сказав французький президент.

Також він звинуватив США в порушенні правил торгівлі та "деяких елементів безпеки".