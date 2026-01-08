Макрон звинуватив адміністрацію Трампа у порушенні міжнародних правил — Politico
Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував адміністрацію свого американського візаві Дональда Трампа за порушення правил міжнародного порядку.
Про це він сказав під час щорічного виступу з питань зовнішньої політики, цитує Politico.
У своїй промові Макрон заявив, що його країна розвивається у світі великих держав, "де існує реальна спокуса розділити світ".
"Сполучені Штати є визнаною державою, яка поступово відвертається від деяких своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які раніше просувала", – сказав французький президент.
Також він звинуватив США в порушенні правил торгівлі та "деяких елементів безпеки".