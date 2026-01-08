Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський заявив про готовність документа щодо гарантій безпеки для України до підписання з Трампом

08 січня 2026, 15:12
Зеленський заявив про готовність документа щодо гарантій безпеки для України до підписання з Трампом
Фото: Зеленський / Telegram
Президент не виключив, що деякі моменти інших домовленостей США ще обговорюватимуть із росією.

Президент України Володимир Зеленський заяви про готовність документу  про гарантії безпеки для України для підписання його з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив після розмов із головою РНБО України Рустемом Умєровим.

"Доповіли про результати перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України", - написав він.

Зеленський додав, що представники України спільно обговорили з американською та європейською командами і документи щодо відновлення та економічного розвитку, у тому числі складні питання з базової рамки для закінчення війни.

"Українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну", - йдеться в заяві.

Після повернення в Київ переговорна команда України повідомить усі деталі зустрічей. Наразі Україна проінформувала партнерів про наслідки російських ударів, які, підкреслив Зеленський, точно не свідчать, що москва переглядає свої пріоритети.

"В цьому контексті необхідно, щоб тиск на росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора", - додав глава держави, зазначивши, що нові контакти з партнерами уже готують.

СШАвійнаДональд Трампгарантії безпекиРустем УмєровВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Політика
Сліди Кремля. російське коріння операцій Трампа у Венесуелі та Гренландії – Дейв Трой
Переклад iPress – 08 січня 2026, 12:51
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Політика
Як Трамп може отримати Гренландію. Чотири прості кроки – Politico
Переклад iPress – 07 січня 2026, 23:30
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Технології
Повітряні операції на базі стільникових мереж. Що змінилося в тактиці й безпеці з 2022 року. Частина 1 – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 07 січня 2026, 17:16
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Політика
Справа Марка Келлі. Попередження, яке не можна ігнорувати – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 07 січня 2026, 13:14
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Політика
Від Каракаса до Вашингтона. Попередні прецеденти і майбутнє Америки – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 січня 2026, 08:26
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється