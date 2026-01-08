Зеленський заявив про готовність документа щодо гарантій безпеки для України до підписання з Трампом

Президент не виключив, що деякі моменти інших домовленостей США ще обговорюватимуть із росією.

Президент України Володимир Зеленський заяви про готовність документу про гарантії безпеки для України для підписання його з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив після розмов із головою РНБО України Рустемом Умєровим.

"Доповіли про результати перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України", - написав він.

Зеленський додав, що представники України спільно обговорили з американською та європейською командами і документи щодо відновлення та економічного розвитку, у тому числі складні питання з базової рамки для закінчення війни.

"Українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну", - йдеться в заяві.

Після повернення в Київ переговорна команда України повідомить усі деталі зустрічей. Наразі Україна проінформувала партнерів про наслідки російських ударів, які, підкреслив Зеленський, точно не свідчать, що москва переглядає свої пріоритети.

"В цьому контексті необхідно, щоб тиск на росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора", - додав глава держави, зазначивши, що нові контакти з партнерами уже готують.