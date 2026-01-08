Туреччина заявила про готовність відправити миротворців в Україну після припинення вогню

Анкара також обіцяє продовжувати очолювати ініціативу, яка гарантує безпеку у регіоні Чорного моря.

Туреччина готова відправити свої війська в Україну для участі у миротворчому контингенті, але лише після припинення вогню, чіткого визначення місії та того, який внесок забезпечить кожна з держав, йдеться у заяві Міноборони, яку цитують турецькі ЗМІ. В Анкарі наголошують, що готові загалом долучитися до будь-якої ініціативи, ціль якої — забезпечити тривалий мир в нашій державі.

"Для того, щоб Туреччина могла відправити війська до України у складі миротворчих сил, спочатку має бути встановлено припинення вогню, а потім чітко визначено місію та обсяг внеску кожної країни", — заявили в Міноборони.

Крім цього, Туреччина, керуючись принципом регіональної відповідальності, буде відігравати ключову роль в ініціативах, спрямованих на забезпечення безпеки та стабільності у Чорному морі.

"Туреччина виконала та продовжуватиме виконувати Конвенцію протоки Монтре, яка забезпечує баланс у Чорному морі та має велике значення для безпеки регіону: ретельно, відповідально, неупереджено та без компромісів" — сказано у заяві.