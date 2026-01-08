Дрон атакував нафтовий танкер поблизу берегів Туреччини

Зазначається, що танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою.

Нафтовий танкер "Ельбус" під прапором Палау, що плив у Чорному морі біля узбережжя Туреччини, поблизу міста Кастамон, був атакований дроном.

Зазначається, що танкер направлявся до російського порту Новоросійськ для завантаження нафтою. Внаслідок атаки пошкоджено верхню частину танкера, але ніхто з членів екіпажу не постраждав. Після аварійного сигналу з судна на місце події були направлені команди Берегової охорони.

Пошкоджений танкер буксирують до порту Інеболу для детального огляду та вжиття заходів безпеки. Джерело нападу та масштаби пошкоджень будуть з'ясовані після технічних оглядів у порту.

За даними видання, хоча офіційних заяв щодо джерела інциденту не було зроблено, характер нападу та безпекова ситуація в регіоні ретельно відслідковуються контролюючими органами Туреччини.