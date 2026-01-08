Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Попри санкції ЄС росія імпортувала авіаційні шини Michelin на понад $7 млн — The Guardian

08 січня 2026, 16:47
Попри санкції ЄС росія імпортувала авіаційні шини Michelin на понад $7 млн — The Guardian
З вільного доступу
росВПК залежний від іноземних комплектуючих.

Попри санкції Євросоюзу росія отримала авіаційні шини французького виробника Michelin на загальну суму понад 7 млн доларів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України (ESCU) щодо російського імпорту за 2024-2025 роки.

За оцінками ESCU, поставки 2687 шин здійснювалися через посередників у Туреччині, Іспанії, Саудівській Аравії, Індії та Великій Британії. При цьому найбільшим російським імпортером у 2024 році стала компанія Melaris LLC. 

"російська авіація — як цивільна, так і військова — залишається залежною від західних авіаційних шин через їхню високу якість. Тому Michelin повинна зайняти більш проактивну позицію у запобіганні незаконному реекспорту своєї продукції до росії через треті країни", — зазначив The Guardian Роман Стеблівський, директор з політик та адвокації Ради економічної безпеки України (ESCU).

Хоча у Michelin заявили, що жодна з їх шин, які, ймовірно, були експортовані до росії, не призначалася для військового використання, і що компанія нещодавно посилила свою програму дотримання вимог, "запровадивши додаткові заходи контролю на додаток до існуючих заходів для подальшого зменшення ризику нецільового використання".

"Адаптація нашої програми дотримання вимог до ризику нецільового використання значно зменшила випадки обходу санкцій, про що свідчать ваші останні дані… Однак ми залишаємося пильними щодо якості даних, наведених у таких звітах, оскільки немає гарантії, що згадані шини дійсно є продукцією Michelin Group, зокрема через ризики контрафакту та неправдивого декларування", — наголосив The Guardian речник компанії. 

