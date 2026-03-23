У Фінляндії розслідують один із найбільших випадків порушення санкцій проти рф

23 березня 2026, 16:21
У Фінляндії розслідують один із найбільших випадків порушення санкцій проти рф
Фінська компанія оформила експорт із Фінляндії в росію 135 вантажівок і 29 причепів.

Митниця Фінляндії розслідує надзвичайно масштабну справу, в якій фінську компанію підозрюють у порушенні санкцій, введених проти росії через війну в Україні.

Про це повідомляє Yle.

Підприємець з Лаппеенранти і двоє його співробітників підозрюються в тяжкому порушенні режиму санкцій, за що їм загрожує позбавлення волі від чотирьох місяців до чотирьох років. Усі підозрювані – громадяни Фінляндії.

Згідно з санкціями ЄС, експорт вантажівок і причепів до росії заборонено з 13 квітня 2022 року.

Фінська компанія оформила експорт із Фінляндії в росію 135 вантажівок і 29 причепів. За документами компанія нібито вивозила важку техніку через росію в Казахстан або Туреччину, що було б законно. Вартість цієї техніки оцінюють у 17 млн євро.

"Під час попереднього розслідування з'ясувалося, що насправді всі оформлені компанією транспортні засоби залишилися в росії", – каже керівниця слідства Санна Купарінен.

За її словами, згідно з рахунками-фактурами компанії, покупцем була турецька фірма, директором і власником якої є особа, що перебуває в москві.

За даними митниці, техніку вивозили переважно через прикордонний пункт Нуйямаа, коли східний кордон ще був відкритий.

Митниця також розслідує можливу причетність того ж підприємця до незаконного експорту в росію загалом 558 вантажівок і 45 причепів із дванадцяти різних країн ЄС. За оцінками, загальна вартість експорту становила 79 млн євро.

Щодо цієї техніки експортні декларації були оформлені не у Фінляндії.

"Масштаб значний, і тут ідеться тільки про експорт через Фінляндію. Що було вивезено з інших країн ЄС – може бути ще більше за обсягом", – каже Купарінен.

