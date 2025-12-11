Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та ЄС погодили план підготовки до вступу в Євросоюз попри вето Угорщини

11 грудня 2025, 17:57
За спільною заявою Кос та віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки, план дозволяє ігнорувати вето Угорщини.

Україна та Європейський Союз 11 грудня погодили новий 10-пунктовий план, який дозволить Києву технічно підготуватися до членства в ЄС, незважаючи на вето, накладене Угорщиною на офіційний початок переговорів.

Про це повідомляє Euronews.

Європейські лідери підкреслюють, що вступ України до ЄС є "ключовим елементом" післявоєнних гарантій безпеки. "Ми розглядаємо членство України як політичний інструмент європейської гарантії безпеки… це стане ключовим для забезпечення сталості будь-якого мирного врегулювання", — заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час зустрічі у Львові.

За спільною заявою Кос та віцепрем’єр-міністра України Тараса Качки, план дозволяє ігнорувати вето Угорщини: Україна продовжить реформи на технічному рівні, навіть якщо формально переговори залишаються заблокованими. "Блокада не може бути вічною, її потрібно зняти", — зазначила міністр у справах ЄС Данії Марі Б’єрре.

Серед ключових пунктів плану для України:

  • Комплексні зміни до Кримінально-процесуального кодексу та іншого законодавства для забезпечення швидкого та якісного правосуддя.
  • Надання Національному антикорупційному бюро ефективного доступу до незалежних судових експертиз.
  • Приведення процедури призначення та звільнення Генпрокурора та прокурорів у відповідність до європейських практик.
  • Реформа Державного бюро розслідувань (ДБР).
  • Призначення нових суддів Конституційного Суду та членів Вищої ради правосуддя з міжнародною перевіркою.
  • Розширення участі міжнародних експертів у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
  • Прийняття законопроєкту про декларації доброчесності суддів.
  • Ухвалення Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми до другого кварталу 2026 року з високим рівнем впровадження.
  • Посилення систем внутрішнього контролю проти корупції.

Нагадаємо, 10 грудня єврокомісар Марта Кос розпочала дводенний візит до України для проведення низки неформальних зустрічей з українськими чиновниками.

