Україна отримає €80 млн від заморожених російських активів

31 березня 2026, 20:33
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас оголосила про виділення Україні додаткових коштів, отриманих з прибутків від заморожених російських активів.

Європейський Союз надає Україні додаткові 80 млн євро фінансування коштом прибутку від заморожених російських активів. 

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час виїзного неформального засідання Ради ЄС у закордонних справах у Києві у вівторок, 31 березня, пише Укрінформ.

"Сьогодні я рада, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з прибутку від заморожених російських активів. Щодо енергетичних потреб — ми коротко обговорили це сьогодні. Ми продовжуємо мобілізувати міжнародну підтримку", — зазначила Каллас.

Вона додала, що щоб покласти край війні, необхідно протистояти росії, а не винагороджувати її. Зокрема, потрібно посилювати санкції, а не послаблювати їх. І в Брюсселі вже підготували 20-й пакет санкцій, завдяки чому можна буде ще сильніше затягнути сіті навколо російського тіньового флоту.

31 березня, в день роковин різанини в Бучі, до Києва прибула головна дипломатка ЄС Кая Каллас, а також міністри закордонних справ держав-членів ЄС.

Каллас наголосила, що Європа й надалі надаватиме Україні військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну допомогу.

