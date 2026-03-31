Глави МЗС ЄС зібралися в Києві в річницю Бучі: ключові заяви

Міністри підтвердили відданість забезпеченню повної відповідальності росії за будь-які порушення міжнародного права в Україні, включаючи агресію.

У четверту річницю звільнення Бучі від російської окупації у Києві зібралися міністри закордонних справ країн Євросоюзу. За підсумками зустрічі було зроблено одразу кілька важливих заяв.

Спільна заява про відповідальність росії

Міністри закордонних справ 26 країн ЄС та України ухвалили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності забезпечити повну відповідальність росії за воєнні злочини.

Вони підтвердили відданість притягненню москви до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права в Україні, включаючи агресію. У документі також зазначається, що докази, зібрані після відходу російських військ з Бучі, підкреслюють необхідність всеосяжної відповідальності рф.

Міністри привітали прогрес у діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та створення Міжнародної компенсаційної комісії.

Трибунал отримав нових учасників

Німеччина, Велика Британія та Молдова приєдналися до угоди про створення Спеціального трибуналу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Таким чином, до ініціативи вже долучилися 13 держав-членів Ради Європи та одна країна поза її межами. В Україні розраховують, що найближчим часом до угоди приєднаються й інші держави.

росія навмисно відхиляє дрони в бік Балтії

Сибіга також заявив, що росія цілеспрямовано відхиляє українські безпілотники у бік країн Балтії, щоб використати такі інциденти у пропагандистських цілях.

"Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях", — заявив міністр.

За його словами, у всіх подібних випадках йшлося про свідомі та цілеспрямовані дії москви, а причина цих інцидентів — у російській агресії.

Зброя США для України нікуди не перенаправляється

Окремо Сибіга розповів про свою коротку розмову з держсекретарем США Марко Рубіо під час засідання "Великої сімки" у Парижі щодо можливого перенаправлення американської зброї на Близький Схід.

"Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон", — запевнив міністр.