Єврокомісарка Марта Кос перебуває в Україні для переговорів про вступ до ЄС

У Єврокомісії також повідомили про теми, які заплановані до обговорення.

В Україні з робочим візитом 10 та 11 грудня перебуває єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, а також розповіли, чим вона тут займатиметься.

"Сьогодні та завтра комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні для обговорення вступу країни до ЄС з державами-членами на неформальній зустрічі міністрів ЄС. Обговорення також будуть зосереджені на порядку денному реформ України, зокрема на розвитку верховенства права, та поточних зусиллях з реконструкції, що підтримуються ЄС", – йдеться у повідомленні.

Марта Кос разом із заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольгою Юхимчук вже відвідала теплову електростанцію, яка вже не раз ставала ціллю для російських атак. Зараз ТЕС відновлюють за підтримки спеціального європейського фонду.

Також Кос має разом з віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком провести зустріч з українським громадянським суспільством. Там планують обговорити політику розширення ЄС та роль громадських діячів у підтримці реформ. Потім комісарка обговорить з Качкою потреби реформ для вступу України до ЄС.

Завтра, 11 грудня, комісарка Кос відвідає церемонію вшанування пам'яті загиблих захисників. Після цього вона приєднається до неформальної Ради з загальних питань у Львові. Разом із Качкою та міністеркою з європейських справ Данії Марі Б'єрре, яка представляє головування в Раді, вона візьме участь в обговоренні стану переговорів про вступ. Запланована спільна пресконференція з Качкою та Б'єрре.