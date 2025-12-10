Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Єврокомісарка Марта Кос перебуває в Україні для переговорів про вступ до ЄС

10 грудня 2025, 14:59
Єврокомісарка Марта Кос перебуває в Україні для переговорів про вступ до ЄС
euneighbourseast.eu
У Єврокомісії також повідомили про теми, які заплановані до обговорення.

В Україні з робочим візитом 10 та 11 грудня перебуває  єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, а також розповіли, чим вона тут займатиметься.

"Сьогодні та завтра комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні для обговорення вступу країни до ЄС з державами-членами на неформальній зустрічі міністрів ЄС. Обговорення також будуть зосереджені на порядку денному реформ України, зокрема на розвитку верховенства права, та поточних зусиллях з реконструкції, що підтримуються ЄС", – йдеться у повідомленні.

Марта Кос разом із заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольгою Юхимчук вже відвідала теплову електростанцію, яка вже не раз ставала ціллю для російських атак. Зараз ТЕС відновлюють за підтримки спеціального європейського фонду.

Також Кос має разом з віцепрем'єр-міністром з питань євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою та віцеспікером Верховної Ради Олександром Корнієнком провести зустріч з українським громадянським суспільством. Там планують обговорити політику розширення ЄС та роль громадських діячів у підтримці реформ. Потім комісарка обговорить з Качкою потреби реформ для вступу України до ЄС.

Завтра, 11 грудня, комісарка Кос відвідає церемонію вшанування пам'яті загиблих захисників. Після цього вона приєднається до неформальної Ради з загальних питань у Львові. Разом із Качкою та міністеркою з європейських справ Данії Марі Б'єрре, яка представляє головування в Раді, вона візьме участь в обговоренні стану переговорів про вступ. Запланована спільна пресконференція з Качкою та Б'єрре.

Останні матеріали

Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Політика
Покровськ і Мирноград у кільці. Війна на мапі Генштабу і війна в реальності – Том Купер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 13:19
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Paramount проти Netflix за Warner Bros. Discovery. Чи стане Трамп вирішальним чинником? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 23:31
ЄС обіцяє
Політика
ЄС обіцяє "домогтися", щоб X Ілона Маска сплатив штраф у 120 млн євро. Проте не збирається відмовлятися від використання соцмережі – Politico
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 15:18
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
На дипломатичному фронті без змін. росія продовжує тиснути на фронтах, але її економіка стрімко виснажується – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 12:46
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Політика
Прокинулися? Нова Стратегія національної безпеки США є несподіванкою лише для тих, хто вирішив ігнорувати реальність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 грудня 2025, 08:13
ГРУ в данських водах.
Політика
ГРУ в данських водах. "Тіньовий флот", спецназ і новий рівень загрози для Балтійського регіону – Danwatch
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 12:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється