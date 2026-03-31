Сійярто прокоментував витік розмов із рф

За словами Петера Сійярто, про прослуховування його телефона вже й так відомо.

У мережі з’явилися записи розмов глави МЗС Угорщини Петера Сійярто із російськими чиновниками, яка свідчать про лобіювання угорською владою в ЄС інтересів рф.

Сійярто вже відреагував на злив розмов.

"Вже деякий час було відомо, що іноземні спецслужби — за активної співпраці угорських журналістів — прослуховували/прослуховують мої телефонні розмови. Сьогодні прослуховувачі зробили чергові грандіозні «відкриття»: вони довели, що я публічно говорю те саме, що й по телефону… Чудова робота!", — написав Сійярто у Facebook.

Він додав, що публічно заявляє про провал політики санкцій і стверджує, ніби вони більше шкодять ЄС, ніж рф. Також за словами Сійярто, угорська влада неодноразово давала зрозуміти, що "ніколи не дозволить санкцій проти осіб або компаній, які мають важливе значення для безпеки енергопостачання Угорщини або досягнення миру". Те саме, мовляв, стосується й тих, чиє включення до санкційного списку "просто немає сенсу чи підстав".

"І ми дотримуватимемося цієї позиції в майбутньому. Крім того, список осіб, які прослуховуються, не є вичерпним: у зв'язку з санкційними заходами я регулярно консультуюся і консультувався з міністрами закордонних справ багатьох інших країн, що не входять до ЄС", — додав Сійярто.

Єврокомісія після появи нових аудіозаписів розмов Сергєя Лаврова і Петера Сійярто нагадала, що угорського міністра раніше вже закликали не розкривати зміст внутрішніх обговорень у Раді ЄС.