Розмови свідчать, що Угорщина сприяла пом’якшенню санкцій ЄС для росіян із впливовими зв’язками.

У ЗМІ оприлюднили аудіозаписи та стенограми переговорів між міністрами закордонних справ рф Сергєєм Лавровим та Угорщини Петро Сійярто, які проливають світло на контакти Будапешта з москвою під час обговорення санкцій ЄС проти російських громадян.

За даними журналістів VSquare, лише за годину після повернення Сійярто з Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року Лавров зателефонував угорському колезі, нагадуючи про прохання російського олігарха Алішера Усманова виключити його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, зі списку санкцій ЄС.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, він щойно попросив нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", – сказав Лавров.

Сійярто відповів: "Так, звичайно", і запевнив, що разом зі словаками подасть пропозицію до ЄС про виключення Ісмаїлової зі списку.

Водночас угорський міністр розповідав про відвідини нової штаб-квартири "Газпрому" у росії та підкреслив:

"Я завжди до ваших послуг".

Через сім місяців Ісмаїлова була дійсно виключена зі списку санкцій ЄС. За словами європейського розвідника, у розмовах із Лавровим Сійярто виглядає покірним та майже улесливим:

"Якщо видалити імена, будь-який оперативник присягнеться, що це розмова офіцера розвідки зі своїм інформатором", – зазначив він.

Журналісти наголошують, що дії Сійярто щодо пом’якшення санкцій стосувалися не лише Ісмаїлової, а й інших впливових росіян – бізнесмена Вячеслава Моше Кантра та міністра спорту рф Михайла Дегтярьова. Європейські дипломати пояснюють, що Угорщина та Словаччина зазвичай просувають політичні аргументи, а не юридичні, щоб виключити певних осіб зі списку санкцій.

Під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій у березні 2026 року Угорщина та Словаччина знову тиснули на ЄС, але врешті-решт погодилися залишити в списку ключових росіян, зокрема Усманова та Михайла Фрідмана.