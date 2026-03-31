Сійярто працював на Лаврова: у ЗМІ оприлюднили розмови міністрів
У ЗМІ оприлюднили аудіозаписи та стенограми переговорів між міністрами закордонних справ рф Сергєєм Лавровим та Угорщини Петро Сійярто, які проливають світло на контакти Будапешта з москвою під час обговорення санкцій ЄС проти російських громадян.
За даними журналістів VSquare, лише за годину після повернення Сійярто з Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року Лавров зателефонував угорському колезі, нагадуючи про прохання російського олігарха Алішера Усманова виключити його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, зі списку санкцій ЄС.
"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, він щойно попросив нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", – сказав Лавров.
Сійярто відповів: "Так, звичайно", і запевнив, що разом зі словаками подасть пропозицію до ЄС про виключення Ісмаїлової зі списку.
Водночас угорський міністр розповідав про відвідини нової штаб-квартири "Газпрому" у росії та підкреслив:
"Я завжди до ваших послуг".
Через сім місяців Ісмаїлова була дійсно виключена зі списку санкцій ЄС. За словами європейського розвідника, у розмовах із Лавровим Сійярто виглядає покірним та майже улесливим:
"Якщо видалити імена, будь-який оперативник присягнеться, що це розмова офіцера розвідки зі своїм інформатором", – зазначив він.
Журналісти наголошують, що дії Сійярто щодо пом’якшення санкцій стосувалися не лише Ісмаїлової, а й інших впливових росіян – бізнесмена Вячеслава Моше Кантра та міністра спорту рф Михайла Дегтярьова. Європейські дипломати пояснюють, що Угорщина та Словаччина зазвичай просувають політичні аргументи, а не юридичні, щоб виключити певних осіб зі списку санкцій.
Під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій у березні 2026 року Угорщина та Словаччина знову тиснули на ЄС, але врешті-решт погодилися залишити в списку ключових росіян, зокрема Усманова та Михайла Фрідмана.