31 березня 2026, 11:48
Сійярто працював на Лаврова: у ЗМІ оприлюднили розмови міністрів
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Розмови свідчать, що Угорщина сприяла пом’якшенню санкцій ЄС для росіян із впливовими зв’язками.

У ЗМІ оприлюднили аудіозаписи та стенограми переговорів між міністрами закордонних справ рф Сергєєм Лавровим та Угорщини Петро Сійярто, які проливають світло на контакти Будапешта з москвою під час обговорення санкцій ЄС проти російських громадян.

За даними журналістів VSquare, лише за годину після повернення Сійярто з Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року Лавров зателефонував угорському колезі, нагадуючи про прохання російського олігарха Алішера Усманова виключити його сестру, Гульбахор Ісмаїлову, зі списку санкцій ЄС.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, він щойно попросив нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", – сказав Лавров.
Сійярто відповів: "Так, звичайно", і запевнив, що разом зі словаками подасть пропозицію до ЄС про виключення Ісмаїлової зі списку.

Водночас угорський міністр розповідав про відвідини нової штаб-квартири "Газпрому" у росії та підкреслив: 

"Я завжди до ваших послуг".

Через сім місяців Ісмаїлова була дійсно виключена зі списку санкцій ЄС. За словами європейського розвідника, у розмовах із Лавровим Сійярто виглядає покірним та майже улесливим:

"Якщо видалити імена, будь-який оперативник присягнеться, що це розмова офіцера розвідки зі своїм інформатором", – зазначив він.

Журналісти наголошують, що дії Сійярто щодо пом’якшення санкцій стосувалися не лише Ісмаїлової, а й інших впливових росіян – бізнесмена Вячеслава Моше Кантра та міністра спорту рф Михайла Дегтярьова. Європейські дипломати пояснюють, що Угорщина та Словаччина зазвичай просувають політичні аргументи, а не юридичні, щоб виключити певних осіб зі списку санкцій.

Під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій у березні 2026 року Угорщина та Словаччина знову тиснули на ЄС, але врешті-решт погодилися залишити в списку ключових росіян, зокрема Усманова та Михайла Фрідмана.

 
РосіяУгорщинаПетер Сійярто

Останні матеріали

Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
