У ЄС дорікнули Сійярто через розголошення закритих переговорів

31 березня 2026, 14:34
У ЄС дорікнули Сійярто через розголошення закритих переговорів
Там попередили Сійярто про недопустимість передачі третім сторонам деталей дискусій у Раді ЄС.

Єврокомісія після появи нових аудіозаписів розмов Сергєя Лаврова і Петера Сійярто нагадала, що угорського міністра раніше вже закликали не розкривати зміст внутрішніх обговорень у Раді ЄС.

Як повідомила речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики Анітта Гіппер, відповідні застереження Будапешту вже озвучувалися раніше.

За її словами, Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас цього тижня провела розмову із Сійярто, під час якої наголосила на необхідності дотримання принципу конфіденційності.

У Брюсселі підкреслюють, що внутрішні дискусії Ради ЄС, які відбуваються за зачиненими дверима, не повинні розголошуватися третім сторонам.

Заява пролунала на тлі оприлюднення аудіозаписів, у яких обговорюються деталі закритих переговорів у Євросоюзі, що викликало нову хвилю критики на адресу угорського міністра.

Зранку вівторка ми писали, що у ЗМІ оприлюднили аудіозаписи та стенограми переговорів між міністрами закордонних справ рф Сергєєм Лавровим та Угорщини Петро Сійярто, які проливають світло на контакти Будапешта з москвою під час обговорення санкцій ЄС проти російських громадян.

 

