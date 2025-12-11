Навроцький не знає про плани свого міністерства передати літаки МіГ Україні

За словами Навроцького, "мабуть, сталося якесь непорозуміння".

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому ніхто не повідомляв про те, що польське міністерство оборони готується передати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це він сказав під час пресконференції, цитує його Wirtualna Polska.

За словами Навроцького, він підтримує контакт з прем’єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, "але тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння".

Водночас він наголосив, що разом із Косіняком-Камишем "ми це прояснимо й дійдемо згоди в цьому питанні".