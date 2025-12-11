Навроцький не знає про плани свого міністерства передати літаки МіГ Україні
11 грудня 2025, 14:55
Російський літак Міг-29. Фото: http://topwar.ru/
За словами Навроцького, "мабуть, сталося якесь непорозуміння".
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому ніхто не повідомляв про те, що польське міністерство оборони готується передати Україні винищувачі МіГ-29.
Про це він сказав під час пресконференції, цитує його Wirtualna Polska.
За словами Навроцького, він підтримує контакт з прем’єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, "але тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння".
Водночас він наголосив, що разом із Косіняком-Камишем "ми це прояснимо й дійдемо згоди в цьому питанні".
Тим часом сам міністр оборони заявив, що президенту "розповідають нісенітниці", наголосивши, що він сам у розпорядженні, завжди відкритий до розмови.
Нагадаємо, що днями у польському Генштабі розповіли, Україна та Польща ведуть переговори щодо передачі польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників та ракет.