Навроцький не знає про плани свого міністерства передати літаки МіГ Україні

11 грудня 2025, 14:55
Російський літак Міг-29. Фото: http://topwar.ru/
За словами Навроцького, "мабуть, сталося якесь непорозуміння".
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що йому ніхто не повідомляв про те, що польське міністерство оборони готується передати Україні винищувачі МіГ-29.
 
Про це він сказав під час пресконференції, цитує його Wirtualna Polska.
 
За словами Навроцького, він підтримує контакт з прем’єр-міністром Дональдом Туском та міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, "але тут, мабуть, сталося якесь непорозуміння".
 
Водночас він наголосив, що разом із Косіняком-Камишем "ми це прояснимо й дійдемо згоди в цьому питанні".
 
Тим часом сам міністр оборони заявив, що президенту "розповідають нісенітниці", наголосивши, що він сам у розпорядженні, завжди відкритий до розмови.
 
Нагадаємо, що днями у польському Генштабі розповіли, Україна та Польща ведуть переговори щодо передачі польських винищувачів МіГ-29 для українських Сил оборони в обмін на надання Польщі окремих українських технологій безпілотників та ракет.

 

Польщавійна в Українівинищувачіросія окупанти

