Уряд Болгарії пішов у відставку на тлі масових протестів

Уряд Болгарії на чолі з прем’єр-міністром Росеном Желязковим подав у відставку в четвер, 11 грудня, на тлі масштабних антиурядових протестів, що охопили країну останніми тижнями.

Про це повідомляє Nova.bg.

За словами Желязкова, урядова коаліція зібралася для обговорення ситуації, "викликів, перед якими стоїть країна, та рішень, які необхідно ухвалити". Прем’єр наголосив, що влада повинна прислухатися до суспільства.

"Влада виходить від голосу народу, як того вимагає Конституція. Ми чуємо громадян, які протестують проти чинного правління. Серед них молодь, літні люди, представники різних етнічних груп. Ми поважаємо та підтримуємо енергію суспільства", — заявив він.

Желязков підкреслив, що уряд досяг низки важливих результатів, зокрема просування Болгарії до вступу в єврозону, збереження макроекономічної стабільності та забезпечення "безпрецедентного зростання доходів". Проєкт бюджету, за його словами, був спрямований на соціальний захист та підвищення купівельної спроможності населення.

"Вочевидь, ми не змогли повністю пояснити ці кроки, або ж опоненти їх не зрозуміли. Протести були спрямовані проти зарозумілості та самовдоволення, проти того, як реалізуються демократичні цінності. Саме тому уряд вирішив подати у відставку", — додав прем’єр.