Протести фермерів поділили керівну партію Греції — ЗМІ

У Греції керівна партія "Нова демократія" стикається з внутрішніми розбіжностями щодо реакції на протести фермерів, які вже майже місяць блокують дороги по всій країні.

Про це повідомляє Ekathimerini.

У партії сформувалися два табори. Перша фракція, до якої входять речник партії Павлос Марінакіс та міністр Акіс Скерцос, виступає за суворе дотримання законів щодо перешкоджання руху транспорту. Вони вважають, що м’які заходи відштовхують прихильників партії, які підтримують закон і порядок, і що лідери протестів не представляють усіх 500 тисяч виробників.

Протилежна позиція, яку підтримують віцепрем’єр Костіс Хатзідакіс та радник Танасіс Незіс, застерігає від жорсткої лінії проти групи населення, яка на останніх виборах на 50% голосувала за «Нову демократію». За словами джерел, розбіжності серйозно ускладнюють роботу уряду.

Напруга загострилася після того, як фермери відмовилися зустрітися з прем’єр-міністеркою Джорджою Мелоні, що багато посадовців вважають "червоною лінією". Замороження рахунків лідера профспілки Костаса Анестідіса підкреслило готовність партії націлюватися навіть на власних прихильників.

Податкова служба застосовує "виключно меритократичні" критерії надання субсидій, не враховуючи політичну приналежність фермерів. Проте законодавці сільських районів побоюються втратити підтримку сільськогосподарської бази. Опитування показують 20-процентну різницю між рівнем підтримки партії в Афінах і сільських районах.

Фермери протестують через затримки виплат державної допомоги. Європейська прокуратура (EPPO) раніше заявила, що виявила докази привласнення коштів ЄС грецькими фермерами за сприяння посадовців.