Греція і Мальта гальмують нові санкції ЄС проти російської нафти

10 лютого 2026, 13:39
Греція і Мальта гальмують нові санкції ЄС проти російської нафти
Фото: Укрінформ
Дві країни Євросоюзу виступили проти пропозиції Єврокомісії замінити цінову стелю на російську нафту забороною на послуги для її транспортування.

Греція та Мальта стали головною перешкодою для пропозиції Європейського Союзу замінити чинну цінову стелю на російську нафту забороною на послуги, необхідні для її транспортування. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела. 

За словами співрозмовників агентства, обидві південноєвропейські країни висловили застереження під час зустрічі послів ЄС у понеділок, на якій був представлений проєкт 20-го пакета санкцій проти рф.

Греція і Мальта попередили, що запропоновані зміни можуть негативно вплинути на європейську судноплавну галузь та спричинити зростання цін на енергоносії. Крім того, вони запросили додаткові роз’яснення щодо ідеї запровадження санкцій проти іноземних портів, які обробляють російську нафту, а також щодо посилення контролю за продажем суден з метою обмеження так званого "тіньового флоту" москви.

Представник уряду Греції від коментарів відмовився. Водночас представник Мальти при ЄС Нестор Лайвера заявив, що країна «бере участь у технічних дискусіях, аби забезпечити можливість реалізації остаточного рішення».

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити механізм цінової стелі на російську нафту повною забороною на надання послуг, необхідних для її транспортування. 

Ця ініціатива є ключовим елементом 20-го пакета санкцій ЄС, запровадженого у відповідь на повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів Євросоюзу, а остаточний зміст пакета може змінитися до моменту затвердження. Очікується, що роботу над ним завершать до кінця лютого.

Нагадаємо, що підготовка 20-го пакета санкцій затрималася через суперечки навколо пропозиції повної заборони на надання морських послуг у портах ЄС суднам, які транспортують російську нафту.

 
