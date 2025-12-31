Кадирова екстрено госпіталізували в москві

Він не зміг брати участь у засіданні Держради рф.

Голова Чечні Рамзан Кадиров пропустив засідання Держради рф через різке погіршення здоров’я.

За даними джерел, його стан залишався критичним, а на публіці Кадиров відтоді не з’являвся, пишуть росЗМІ.

25 грудня Рамзан Кадиров планував брати участь у засіданні Держради під головуванням Володимира Путіна, однак його плани зірвала екстрена госпіталізація.

За інформацією "Нової газети Європа", Кадиров прилетів до москви 24 грудня, а в ніч на 25 грудня його стан різко погіршився. Голову Чечні доправили на реанімобілі до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента рф. Співрозмовник видання стверджує, що Кадирова "ледве відкачали", після чого він повернувся додому та не з’являвся на публіці.

Засідання Держради відбулося без участі голови Чечні.

Як повідомляє видання, проблеми зі здоров’ям Кадирова тривають від початку 2024 року, коли його госпіталізували у приватну клініку "Аймеді" в Грозному. Сам Кадиров визнав це під час нещодавньої прямої лінії, зазначивши, що за минулий рік чотири рази йшов у відпустку і нетипову практику для керівника, який раніше працював практично без перерв і особисто контролював ключові процеси в регіоні.

За його словами, одна з новорічних відпусток тривала майже два місяці. Під час прямої лінії Кадиров також згадував симптоми погіршення самопочуття:

"У мене бувають розлади на нервовому ґрунті. Постійне відчуття напруги, ніби на струмі сидиш", - пишуть медіа.

Голова Чечні пов’язує це зі своїми переживаннями за чеченських солдатів, які беруть участь у війні проти України.