Про їх продаж стало відомо ще в травні 2023 році.

Екс заступник міністра сільського господарства Чечні Руслан Алісултанов став власником компанії, яка контролює активи Danone в рф.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 9 грудня.

На початку місяця Алісултанов придбав 100% компанії Юнімілк (екс Вамін-Татарстан), яка володіє 99% частки у Вамін Р, що управляє групою Health & Nutrition, до складу якої входять активи Danone.

Решта 1% Вамін Р належить безпосередньо Алісултанову.

В компанії Health & Nutrition підтвердили зміну власника.

Там додали, що Юнімілк незадовго до угоди змінила назву, але деталі угоди не повідомляли.

Руслан Алісултанов являється головою ради директорів Health & Nutrition і працює у компанії з літа 2023 року, а перед цим обіймав посуда заступника мера Грозного і заступника міністра сільського господарства Чечні.

В травні 2023 року стало відомо, що компанія Danone продала свої активи і виходить з ринку рф.