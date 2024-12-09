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Заводи Danone в рф віддали другу Кадирова

09 грудня 2024, 21:17
Заводи Danone в рф віддали другу Кадирова
Рамзан Кадиров. Фото: peoples.ru
Про їх продаж стало відомо ще в травні 2023 році.

Екс заступник міністра сільського господарства Чечні Руслан Алісултанов став власником компанії, яка контролює активи Danone в рф. 

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 9 грудня.

На початку місяця Алісултанов придбав 100% компанії Юнімілк (екс Вамін-Татарстан), яка володіє 99% частки у Вамін Р, що управляє групою Health & Nutrition, до складу якої входять активи Danone. 

Решта 1% Вамін Р належить безпосередньо Алісултанову. 

В компанії Health & Nutrition підтвердили зміну власника. 

Там додали, що Юнімілк незадовго до угоди змінила назву, але деталі угоди не повідомляли. 

Руслан Алісултанов являється головою ради директорів Health & Nutrition і працює у компанії з літа 2023 року, а перед цим обіймав посуда заступника мера Грозного і заступника міністра сільського господарства Чечні.

В травні 2023 року стало відомо, що компанія Danone продала свої активи і виходить з ринку рф.

 

Рамзан КадировDanone

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