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Кадиров обирає наступника серед своїх дітей

05 травня 2025, 18:04
Кадиров обирає наступника серед своїх дітей
Головними кандидатами є два його сини.

Глава Чечні Рамзан Кадиров має проблеми зі здоров’ям і тому обирає собі наступника серед своїх дітей.

Про це повідомляє Новая Газета. Европа

У Рамзана Кадирова 14 дітей від різних жінок, і лише двоє з них відіграють помітну роль у його планах на майбутнє:  26-річна Айшат і Адам, якому в листопаді буде 18.

Глава Чечні робить ставку як на свого наступника на третього сина Адама, якого у Чечні називають "молодою копією Рамзана".

Два роки тому, коли здоров'я Кадирова похитнулося, перед ним гостро постало питання про майбутній устрій Чечні.

Уряд Кадирова тримається на трьох стовпах - нескінченні та безконтрольні федеральні гроші; повністю підпорядковані йому збройні структури, що дозволяє тримати під контролем населення Чечні; гарантії безпеки путіна і його оточення. 

Задача чеченського лідера це переформатувати всі три стовпи своєї влади, зберігши за сім'єю силовий ресурс і контроль над бізнес-активами, які поширюються на всі сфери чеченської економіки. 

Однак найголовніше це забезпечити своїм дітям гарантії путіна, які він почав пробивати два роки тому, зазначається у публікації.

Проте в кінці березня ми писали, що Кадиров посварився з кремлем.

 

Рамзан Кадиров

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