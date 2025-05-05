Кадиров обирає наступника серед своїх дітей

Головними кандидатами є два його сини.

Глава Чечні Рамзан Кадиров має проблеми зі здоров’ям і тому обирає собі наступника серед своїх дітей.

Про це повідомляє Новая Газета. Европа.

У Рамзана Кадирова 14 дітей від різних жінок, і лише двоє з них відіграють помітну роль у його планах на майбутнє: 26-річна Айшат і Адам, якому в листопаді буде 18.

Глава Чечні робить ставку як на свого наступника на третього сина Адама, якого у Чечні називають "молодою копією Рамзана".

Два роки тому, коли здоров'я Кадирова похитнулося, перед ним гостро постало питання про майбутній устрій Чечні.

Уряд Кадирова тримається на трьох стовпах - нескінченні та безконтрольні федеральні гроші; повністю підпорядковані йому збройні структури, що дозволяє тримати під контролем населення Чечні; гарантії безпеки путіна і його оточення.

Задача чеченського лідера це переформатувати всі три стовпи своєї влади, зберігши за сім'єю силовий ресурс і контроль над бізнес-активами, які поширюються на всі сфери чеченської економіки.

Однак найголовніше це забезпечити своїм дітям гарантії путіна, які він почав пробивати два роки тому, зазначається у публікації.

Проте в кінці березня ми писали, що Кадиров посварився з кремлем.