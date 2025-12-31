Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа готує розгортання миротворчого контингенту в Україні – ЗМІ

31 грудня 2025, 17:23
Європа готує розгортання миротворчого контингенту в Україні – ЗМІ
Фото: з вільних джерел
Європейські країни в межах "коаліції охочих" обговорюють можливість направлення до України тисяч військових для контролю за припиненням вогню.

Європейські держави, готові долучитися до так званої "коаліції охочих", розглядають можливість розгортання в Україні до 15 тисяч військовослужбовців упродовж перших шести місяців після завершення війни. 

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

За інформацією джерел у Брюсселі, йдеться про формування міжнародного контингенту, який виконуватиме функції моніторингу дотримання режиму припинення вогню між Україною та росією.

Ключову роль у цих планах відіграють Франція та Велика Британія, які готові надати Україні безпекові гарантії, зокрема шляхом залучення наземних військ для контролю за режимом тиші.

Залежно від зобов’язань країн-учасниць, чисельність контингенту може сягнути 15 тисяч осіб у перші пів року після завершення бойових дій.

За словами співрозмовників видання, базові параметри гарантій безпеки для України вже узгоджені. Вони були розроблені військовими експертами Збройних сил Франції та Великої Британії у співпраці з представниками ЄС у Брюсселі.

Також зазначається, що Париж і Лондон готові брати участь у моніторингу припинення вогню навіть без мандата ООН або Європейського Союзу, за умови офіційного запрошення від України.

Моніторинг із повітря та моря, за задумом авторів плану, мають забезпечити держави-сусіди України. Окрему роль у контролі за дотриманням режиму припинення вогню в Чорному морі може відігравати Туреччина, додає видання.

 
Європа

