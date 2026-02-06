Лавров: росія має "підпільні" контакти з лідерами Європи

Також він заявив про наявність непублічних контактів із низкою європейських політиків, які, за його словами, відбуваються без офіційного розголосу.

москва підтримує непублічні контакти з деякими європейськими лідерами щодо можливого завершення війни проти України. Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За словами Лаврова, частина таких контактів відбувається на прохання європейської сторони та без публічного розголосу.

"Не буду приховувати, у нас є контакти з деякими лідерами Європи. Вони дзвонять, просять про ці розмови не оголошувати. Деякі навіть тут з’являються. І так підпільно контактують", - заявив очільник російського відомства.

Водночас він стверджує, що позиція європейських політиків під час закритих розмов не відрізняється від їхніх публічних заяв.

"Ті самі заклики: давайте закінчувати, треба щось робити", - сказав Лавров.

Глава російського МЗС також заявив, що Європа, за його словами, займає "безкомпромісну позицію", яка полягає у прагненні "стратегічної поразки росії".

За твердженням Лаврова, європейські країни виходять з того, що «Україна не може програти, а росія не може перемогти», і саме цим він пояснив дії ЄС щодо підтримки України та їхню позицію стосовно переговорного процесу.