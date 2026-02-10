Ван Ї розпочне європейський візит з переговорів в Угорщині

Вже завтра він відвідає Будапешт для обговорення двостороннього партнерства.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї 11 лютого розпочне візит до Європи, у межах якого відвідає Угорщину та візьме участь у 62-й Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині.

Про це повідомив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

За його словами, візит відбудеться на запрошення міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто та голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішингера. У Будапешті Ван Ї проведе переговори з угорськими високопосадовцями, зокрема із Сіярто, щодо перспектив поглиблення двостороннього партнерства.

У МЗС Китаю наголосили, що Пекін готовий співпрацювати з Будапештом для реалізації домовленостей, досягнутих лідерами двох країн, а також для розвитку китайсько-угорських і китайсько-європейських відносин у довгостроковій перспективі.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки Ван Ї виступить на спеціальній сесії, присвяченій Китаю, де представить позицію Пекіна щодо ключових міжнародних та глобальних питань.