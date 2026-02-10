Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США передають європейцям два ключові командні пункти НАТО

10 лютого 2026, 10:46
США передають європейцям два ключові командні пункти НАТО
Фото: з вільного доступу
Європейські офіцери візьмуть під своє керівництво Об'єднані командування ЗС НАТО в Неаполі та Норфолку.

США передадуть європейським офіцерам керівництво двома ключовими командними пунктами НАТО в італійському Неаполі та норвезькому Норфолку.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела у військових колах, цей крок відповідає прагненню США, озвученому адміністрацією Дональда Трампа, щоб європейські країни брали на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Союзники домовилися про новий розподіл обов'язків старших офіцерів у командній структурі НАТО, де європейські країни, включно з останніми членами Альянсу, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві", – заявив представник НАТО.

Згідно з планом, європейські офіцери очолять Об'єднане командування Збройних сил НАТО в Неаполі та Об'єднане командування Збройних сил у Норфолку, які нині підпорядковані американським адміралам. 

Водночас США збережуть контроль над трьома командуваннями нижчого рівня, що відповідають за повітряні, морські та сухопутні операції НАТО.

Розподіл обов'язків старших офіцерів пов'язаний із підготовкою майбутніх ротацій, додали в Альянсі. Детальніша інформація буде оприлюднена згодом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США також планують скоротити чисельність персоналу у низці ключових командних центрів НАТО.

 
ЄвропаСШАНАТО

