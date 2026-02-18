Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Через потепління тропічна інфекція може поширитися на більшу частину Європи

18 лютого 2026, 14:28
Через потепління тропічна інфекція може поширитися на більшу частину Європи
Фото: gettyimages.com
Вірус чікунгунья вперше зафіксували у 1952 році в Танзанії.

Тропічна інфекція чікунгунья, яка викликає виснажливий біль у суглобах, тепер може передаватися комарами на більшій частині Європи. Науковці пов’язують розширення ареалу хвороби зі зростанням температур через кліматичну кризу.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження показало, що в Іспанії, Греції та інших країнах Південної Європи ризик зараження можливий понад шість місяців на рік, а на південному сході Англії – близько двох місяців. Вчені вперше повністю оцінили вплив температури на інкубаційний період вірусу в організмі азійського тигрового комара (Aedes albopictus), який останніми десятиліттями поширився Європою.

З’ясувалося, що мінімальна температура для передачі вірусу на 2,5°C нижча, ніж раніше вважалося. "Це доволі шокуюче", – зазначили дослідники. Раніше критичний поріг температури оцінювали у 16–18°C, тепер він становить 13–14°C.

Вірус чікунгунья вперше зафіксували у 1952 році в Танзанії. Тривалий час він залишався характерним лише для тропічних регіонів, де щороку реєструють мільйони випадків. Захворювання може призводити до тривалого болю в суглобах, інвалідизації та навіть бути смертельним для малих дітей і людей похилого віку.

У 2025 році у Франції та Італії сталися масштабні спалахи із сотнями хворих. За словами науковців, темпи потепління в Європі приблизно вдвічі перевищують глобальні показники, тому розширення хвороби на північ – лише питання часу.

Тигровий комар вже зафіксований у Великій Британії, хоча місцевої передачі вірусу поки що не відбувається. З січня по червень 2025 року там виявили 73 випадки зараження серед людей, які підхопили вірус за кордоном – майже втричі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Ефективний захист від чікунгуньї – уникати укусів комарів, контролювати стоячу воду та використовувати репеленти. Вакцини існують, але вони дорогі. Вчені наголошують на важливості епіднагляду та профілактичних заходів, щоб запобігти масштабним спалахам у майбутньому.

