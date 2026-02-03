Європа запропонувала США "мінеральний пакт"

Європейський Союз має намір запропонувати Сполученим Штатам стратегічне партнерство у сфері критичних мінералів, щоб зменшити залежність від Китаю та посилити безпеку ланцюгів постачання.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За cловами джерел видання: ЄС готовий підписати з США меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розробку "дорожньої карти стратегічного партнерства" протягом трьох місяців. Ініціатива спрямована на спільний пошук альтернативних джерел критичних мінералів, необхідних для більшості сучасних технологій, без опори на китайські поставки. Обидві сторони визнають, що нині значною мірою залежать від дешевої сировини з Китаю, що створює для Пекіна важелі впливу.

Проєкт пропозиції передбачає спільні інвестиційні проєкти, механізми підтримки цін, захист ринків від маніпуляцій та створення безпечних трансатлантичних ланцюгів постачання. Також у документі, за словами джерел, наголошується на взаємній повазі до територіальної цілісності. Це положення з’явилося на тлі напруженості у відносинах після заяв президента США Дональда Трампа про можливу купівлю Гренландії, що є територією Данії.

Пропозиція ЄС збігається з планами Вашингтона цього тижня зібрати представників союзних держав для обговорення шляхів зменшення залежності від китайських критичних мінералів. Єврокомісія назвала такі переговори "життєво важливими" для диверсифікації постачання. Водночас офіційного підтвердження деталей меморандуму поки не надано.

За словами джерел, сторони також обговорюють можливість створення спільних запасів мінералів, координацію експортних обмежень, спільні дослідження та обмін інформацією для запобігання перебоям у постачанні.