Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа має відновити діалог з рф, але без тиску на українців – Макрон

10 лютого 2026, 17:31
Європа має відновити діалог з рф, але без тиску на українців – Макрон
Фото: Укрінформ
Макрон заявив, що російсько-українська війна вже перейшла в нову фазу.
Франція відновила канали обговорення з росією на технічному рівні.
 
Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.
 
За його словами, російсько-українська війна вже перейшла в нову фазу. Лідер Франції підкреслив, що втрати обох сторін дають підстави задуматися над тим, як покласти цьому край.
 
Макрон вважає, що діалог Європи з росією необхідний, щоб домогтися миру. Він вважає, що європейські країни повинні активно брати участь у мирному процесі.
 
"Ми хочемо делегувати ці дискусії іншим? Наше географічне положення не зміниться, подобається нам росія чи ні, вона залишиться тут і завтра", - сказав президент Франції.
 
Також Макрон заявив, що США висловили готовність допомогти завершити війну. Проте він вважає, що представники Вашингтона не повинні вести переговори про дату вступу України до Європейського Союзу від імені членів блоку.
 
"Ні, вибачте. Це питання самоповаги", - підкреслив Макрон.
 
Президент Франції зазначив, що важливо структурувати відновлення діалогу між Європою і росією, але не чинити тиск на Україну. Він поділився, що вже запропонував кільком європейським колегам відновити такі контакти.
 
"Для деяких було ще занадто рано відправляти своїх дипломатичних радників, як це зробили ми", - додав Макрон.
 
Прес-секретар глави рф Дмитро Пєсков у коментарі для росЗМІ також заявив, що москва і Париж вже відновили контакти, але поки що на технічному рівні. Він уточнив, що поки що не йдеться про відновлення діалогу між лідерами країн.
війна в Україніросія окупантиЄвропа

Останні матеріали

План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Cуспільство
Повітряна війна. Як це працює. Частина 5 – Том Купер
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 16:49
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється