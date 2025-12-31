путін і Сі підтвердили намір поглиблювати стратегічне партнерство

Вони обмінялися новорічними привітаннями і домовилися підтримувати тісну взаємодію та розвиток двосторонніх відносин у 2026 році.

Лідери росії та Китаю, Володимир путін і Сі Цзіньпін, обмінялися новорічними привітаннями та підтвердили наміри й надалі поглиблювати двостороннє співробітництво.

Про це оголосило Міністерство закордонних справ Китаю.

Сі Цзіньпін зазначив, що у 2025 році Китай і росія відзначають 80-ті роковини перемоги у війні проти японської агресії та у Другій світовій війні. Він підкреслив, що минулий рік став періодом суттєвого просування всебічного стратегічного партнерства між двома країнами. За його словами, лідери двох держав двічі зустрічалися – у Пекіні та Москві – і обговорювали ключові питання взаємного інтересу.

путін, у свою чергу, заявив, що стратегічне партнерство між росією та Китаєм у 2025 році зберігало "добрі темпи розвитку".

Він підтвердив готовність підтримувати тісні контакти з Сі Цзіньпіном з питань двосторонніх відносин і важливих міжнародних питань.

У повідомленні китайського МЗС не йдеться про обмін новорічними привітаннями Сі Цзіньпіна з лідерами інших країн.

