Сі Цзіньпін відвідає США наприкінці року – Трамп

09 лютого 2026, 16:03
Сі Цзіньпін відвідає США наприкінці року – Трамп
3 місце. Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Очільник Білого дому анонсував приїзд глави КНР Сі Цзіньпіна до США після власного візиту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ближче до кінця року прийме лідера КНР Сі Цзіньпіна у Білому домі на тлі спроб Вашингтона і Пекіна поліпшити економічні відносини.

Про це пише агенція Agence France-Presse.

Трамп зробив цю заяву в інтерв'ю NBC News, записаному в середу, 4 лютого, коли він і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Під час неї сторони обговорили питання торгівлі, Тайваню, війну росії проти України, а також ситуацію навколо Ірану.

Очікується, що у квітні Дональд Трамп здійснить візит до Китаю, після чого лідер КНР прибуде з відповідним візитом до Сполучених Штатів.

"Так, він приїде до Білого дому ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни у світі, і між нами дуже хороші відносини", – заявив американський президент.

Нагадаємо, 6 лютого США закликали Китай і росію розпочати переговори щодо укладення нового договору про контроль над ядерними озброєннями.

 
СШАДональд ТрампСі Цзіньпін

